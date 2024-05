Lazio | Guendouzi-Tudor, non c'è feeling. Sarri se lo riprenderebbe...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In attesa di scoprire il futuro di Daichi Kamada, la Lazio punta a risolvere anche il caso legato a Matteo Guendouzi. La paura nel momento dell'annuncio di Tudor è diventata realtà: non c'è feeling tra i due, come riporta Il Messaggero. "Sarà con me il prossimo anno? Questo lo tengo per me", ha risposto in modo criptico in conferenza stampa post Sassuolo il tecnico croato.

Perciò il francese potrebbe lasciare la Capitale in estate dopo una sola stagione. Su di lui c'è l'interesse della Premier League: servirà un'offerta da 25/30 milioni per convincere la società biancoceleste a farlo partire. Sarri, dal canto suo, se lo riprenderebbe subito, insieme a Romagnoli e Provedel. L'opportunità, come racconta il quotidiano, ci sarebbe solo se il tecnico dovesse accettare il progetto di un nuovo club 'd'oro' in breve tempo. L'ultimo contatto risulterebbe con l'Aek Atene in Grecia.