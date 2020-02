Lazio, hai conquistato anche Mughini: "Sono estasiato, che squadra: una sinfonia"

È una Lazio che conquista tutti, in maniera trasversale. La vittoria contro il Genoa, che certifica il ventesimo risultato utile consecutivo biancoceleste, è arrivata con una forza d'animo e qualità di gioco tale da aver "mandato in estasi" anche Giampiero Mughini che, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, da tifoso juventino ha solo parole al miele per Immobile e compagni. "Il calcio quando è bello è veramente bello" - scrive Mughini - "E che la Lazio giochi il miglior calcio del torneo italiano 2019-2020 non v’è il minimo dubbio". Complimenti a giocatori, staff e dirigenza, con un occhio doveroso sulla corsa scudetto: "Da juventino dico che se la Lazio acciuffasse lo scudetto sarebbe una data straordinaria del calcio italiano. Mamma mia che squadra. Scendono giù in 5 o 6 e ciascuno di loro accarezza la palla a meraviglia e sa a puntino che cosa deve fare e quale dei suoi compagni mettere in moto. Una sinfonia".