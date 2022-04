Lazio hai perso le ali: gli esterni a secco da quasi due mesi

Zaccagni a secco da febbraio, Pedro ancora ai box, l'ultimo ad aver segnato è Felipe Anderson: Sarri punta anche su di loro per il rush finale...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Maurizio Sarri va a caccia dell'Europa. Sabato sera contro lo Spezia i biancocelesti non possono sbagliare. Troppo alta la posta in palio e i troppi passi falsi delle avversarie non sfruttati pesano come macigni sulla classifica. Immobile e compagni devono tornare alla vittoria. Se il bomber è una certezza in fase realizzativa, qualcosa sta mancando dagli esterni offensivi. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro non segnano infatti da 55 giorni: l'ultima rete è stata quella del brasiliano, nel 3- 0 di Cagliari del 5 marzo. Numeri preoccupanti che si aggiungono a un calo evidente di rendimento dei tre. Per quello che riguarda l'ex Verona, poi, il suo nome manca dal tabellino dei marcatori addirittura dal 17 febbraio, nella gara d'andata con il Porto. In campionato bisogna tornare indietro al 12 dello stesso mese e al match con il Bologna. Le sue prestazioni sono calate vistosamente e pesa anche il giallo per simulazione rimediato con il Venezia che gli ha fatto saltare il sanguinoso derby di ritorno. Pedro ha delle attenuanti, essendo in infermeria da tre settimane. L'ultimo squillo è stato il 27 febbraio contro il Napoli, di sinistro al volo prima della beffa al fotofinish di Fabian Ruiz. Sarri ha bisogno anche dei loro gol per il rush finale.