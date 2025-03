Lazio, il consiglio di Gottardi: "Gioca come sai fare in Europa". E su Baroni...

RASSEGNA STAMPA - Tra ricordi e attualità, parla Guerino Gottardi. L'ex calciatore della Lazio è intervenuto ai taccuini de Il Cuoio per parlare non solo del suo passato in biancoceleste, ma anche della squadra di Baroni attesa dal Viktoria Plzen per la gara d'andata degli ottavi di Europa League. "Giocare in certi stadi non è mai semplice, lì l'atmosfera è sempre molto calda e i tifosi fanno sentire la loro pressione. Non sarà facile", ha detto a riguardo.

"Consiglio alla Lazio di fare quello che hanno fatto fino a oggi in Europa", ha poi spiegato. Gli è piaciuto molto, infatti, il modo in cui la squadra ha affrontato la competizione in questa stagione. E poi un pensiero su Baroni: "Ha fatto un grande lavoro, ripartendo da zero e ottenendo ottimi risultati. Io giocavo in una Lazio di fenomeni assoluti, oggi è diversa. Non c'è un 'Gottardi'. Ci sono tanti buoni giocatori e quasi tutti sullo stesso livello".