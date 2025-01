Lazio, il dato sui cross è impietoso: Marusic e Lazzari tra i peggiori della Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è la squadra che tenta più cross in Serie A. Un balzo in avanti eccezionale se si pensa che fino allo scorso anno era tra le ultime della classifica, ma che in realtà oggi è stato utile solo per mettere in evidenza gli enormi limiti che la squadra di Baroni ha sulle fasce. I colpi di testa andati in rete, in effetti, sono stati solamente tre: quello di Gila contro la Fiorentina (su calcio da fermo), Zaccagni contro l'Empoli e Vecino contro il Genoa. Tre gol di testa, nati da tre cross di Nuno Tavares nelle sue prime otto apparizioni. Nient'altro. Guardando il campionato italiano, e le statistiche offerte della Lega di Serie A, i cross totali sono stati 461, di cui solo 98 possono essere considerati 'utili' e, per l'appunto, appena tre decisivi per garantire una marcatura.

LAZZARI E MARUSIC, CHE DISASTRO! - Se, però, a sinistra c'è una certezza come Tavares capace di servire i compagni alla perfezione, a destra la situazione è critica e a mostrarla tale sono i numeri. Marusic e Lazzari, in fatto di cross, sono tra i peggiori nel campionato italiano. In 502 presenze complessive, come evidenzia il Messaggero, sono riusciti a servire solo 2 assist su cross, con il numero 29 che l'unico realizzato nei suoi 5 anni di Lazio lo ha servito a Immobile a San Siro, nel giorno dei suoi 100 gol con la maglia biancoceleste. Sempre per Ciro è stato anche l'unico assist di Marusic, realizzato nel 2020 contro il Napoli. Dati impietosi, che peggiorano se messi a confronto con quelli delle meteore passate per Formello negli ultimi anni. In molte meno occasioni, infatti, giocatori come Fares (1) e Jony (2) sono riusciti quantomeno a eguagliare, se non a superare, i numeri di Marusic e Lazzari.