Lazio, il naso di Milinkovic preoccupa: gli esami in Serbia per capire le sue condizioni

Il colpo subito da Ibanez lo ha costretto a giocare con dolore al naso. C'è l'ipotesi che il giocatore debba sottoporsi a intervento chirurgico...

RASSEGNA STAMPA - Rabbia e delusione accompagna il giorno dopo il derby perso dalla Lazio contro la Roma. A questo si aggiunge anche la preoccupazione per le condizioni di Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo è uscito malconcio dalla stracittadina dopo il contatto con Ibanez. Il 21 si è lamentato con Irrati per la mancata concessione del rigore. Rivedendo le immagini la sbracciata del difensore giallorosso è netta, ma arbitro e Var non sono intervenuti. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, adesso sale la preoccupazione per le sue condizioni. Sergej ha dovuto giocare dolorante, respirava male. Oggi lascerà Roma per Belgrado, era già prevista la partenza per rispondere alla chiamata della Serbia. Sarà visitato in patria. Si sottoporrà ad accertamenti strumentali per scongiurare fratture, ieri c’era pessimismo sulle sue condizioni. Si spera che non sia necessario un intervento chirurigico.

