Lazio, il Taty Castellanos a caccia di gol per l'Europa. E in trasferta...

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il Taty Castellanos vuole caricarsi la Lazio sulle spalle. Nel momento più cruciale della stagione, Baroni avrà bisogno delle reti dell'argentino per continuare ad ambire ad un posto in Europa, proprio quelle reti che negli ultimi due mesi sono mancate. Due diversi infortuni muscolari, infatti, hanno tenuto fuori l'ex Girona, che fino a quel momento aveva messo a referto ben 9 mercature in campionato.

Tornato in campo dal primo minuto nella gara di ritorno contro il Bodo/Glimt in Europa League, Castellanos aveva illuso i tifosi biancocelesti dando il via alla rimonta della Lazio con uno splendido gol di tacco, per poi sbagliare l'ultimo rigore condannando i suoi all'eliminazione. Nella trasferta di Marassi contro il Genoa, il Taty è in cerca di riscatto e vuole interrompere un digiuno che in Serie A dura dal 9 febbraio.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, cinque delle ultime sei reti dell'argentino sono arrivate fuori casa, mentre sette dei suoi nove centri in campionato sono coincisi con dei successi della squadra di Baroni. Entrambi i dati infondono fiducia in vista della sfida di stasera, nella quale Castellanos tornerà a comporre dal 1' con Dia il consolidato tandem offensivo che aveva fatto le fortune della Lazio ad inizio stagione.