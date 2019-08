Lazio, Immobile a caccia di record: vuole la tripla cifra in Serie A

Dopo un finale di stagione deludente, Ciro Immobile è già con la bava alla bocca per il debutto in Serie A. L'attaccante napoletano vuole tornare a inseguire i suoi record personali, gli è stata assemblata intorno una squadra che possa aiutarlo nel migliore dei modi. Gli esterni fanno al suo caso, mentre con Correa e Luis Alberto c'è un'affinità particolare. E poi ha un motivo in più per segnare alla prima giornata di campionato, a Marassi, contro la Samp: per il bomber della Lazio sarebbe infatti il gol numero 100 in serie A, riporta l'edizione romana del Corriere Della Sera. Una carica in più per coronare il grande periodo che lo vede protagonista anche con la nascita del primo figlio maschio.