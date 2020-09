Lazio, Immobile e i consigli per il fantacalcio: "Ecco chi prendere in avanti"

RASSEGNA STAMPA - Il campionato sta per ripartire e insieme alla Serie A tornerà anche il fantacalcio. Gli appassionati non vedono l'ora di sfidarsi a suon di formazioni e bonus. Uno dei grandi fan del gioco è Mario Giunta che ha deciso di dedicargli un libro. Il giornalista di Sky ha pubblicato «Come sopravvivere al Fantacalcio», un manuale pratico, ricchissimo di segreti, consigli e dritte, ma anche di racconti e manie che contraddistinguono ogni Fanta Allenatore che si rispetti. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, il libro è arricchito da interviste a chi il calcio lo gioca o lo ha giocato realmente. Tra loro Ciro Immobile, giocatore della Lazio e vincitore della Scarpa d'oro 2019-20, che alla domanda sull'attacco ideale per il suo Fantacalcio non ha dubbi. «Gallo Belotti, Lorenzo Insigne, Ciccio Caputo e Fabio Quagliarella. Sicuramente questi quattro campioni». Ciro non si nomina, semplicemente pretattica per la sua asta o punterà sui suoi connazionali?