Lazio, Immobile nel club dei 200: l'elogio di Sportweek

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile, grazie al gol contro il Cagliari ha siglato la rete numero 200 in Serie A entrando di diritto nel club dei migliori cannonieri di sempre della Serie A. Il capitano della Lazio, dopo aver toccato quota 200 non vuole fermarsi e davanti a lui ha Roberto Baggio a quota 205 e Di Natale a 209. La rivista Sportweek ha realizzato un focus ponendo l'attenzione sui bomber all time che hanno tagliato quota 200 reti in Serie A. Un aspetto importante da considerare sono le partite giocate per raggiungere tale obiettivo. Immobile per esempio ha segnato 200 gol in 341 presenze solo Nordhal ha fatto meglio segnando 225 gol in 291 presenze. Questo dato dimostra come il capitano della Lazio abbia raggiunto un risultato eccellente in termini assoluti comparandolo con le gare disputate. Immobile ha ancora tredici giornate di campionato a disposizione per incrementare il suo score, fermo a quota sei reti, e avvicinare Roberto Baggio a quota 205.

