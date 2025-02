Lazio, iniziata la vendita dei biglietti per la sfida con l'Inter: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara ad un mese di fuoco in cui si può dire che verranno determinate le sorti della stagione. In poche settimane, oltre al campionato, si giocheranno sia le partite di Europa League (venerdì 21 si scoprirà l'avversaria) e quella di Coppa Italia contro l'Inter a San Siro, in programma il 25 febbraio alle 21.00.

A proposito di quest'ultima sfida, la Lazio ieri ha comunicato l'inizio della vendita dei tagliandi: come scrive il Corriere dello Sport, su 4361 posti a disposizione, sono stati attualmente occupati circa 600 (esauriti i tre settori centrali del terzo anello blu). Un dato abbastanza basso se si pensa che il prezzo dei biglietti è 10 euro, ma c'è ancora tempo per far crescere il dato e sostenere la squadra di Baroni in una sfida decisiva come quella di San Siro.