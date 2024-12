Lazio - Inter | Baroni contro Inzaghi: i numeri della partita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lazio - Inter è una sfida elettrizzante che mette di fronte due delle squadre più in forma del campionato. Sono entrambe appaiate a 31 punti, ma ognuna ha il suo obiettivo. La squadra di Baroni vuole giocarsela contro tutti e continuare a volare; mentre quella di Inzaghi ha l'obbligo di restare addosso ad Atalanta e Napoli. Lazio - Inter è anche Baroni contro Inzaghi. Un intreccio tra passato, presente e futuro biancoceleste. Inzaghi torna all'Olimpico da grande ex per una sfida che non sarà mai banale per lui, ma in campo si torna nemici. Sarà suo compito disinnescare il gioco feroce dei biancocelesti, ma anche la sua Inter non scherza: come riporta il Corriere dello Sport, entrambe hanno mandato in gol 13 giocatori differenti in A, per un totale di 26 marcatori. Ma c'è un’altra caratteristica in comune: la Lazio è la squadra che in percentuale ha segnato più reti dall’interno dell’area di rigore (il 97%, 29 su 30); l’Inter è la formazione che in assoluto ha realizzato più gol da dentro l’area (32).

Baroni contro Inzaghi, sulla carta, è una sfida impari. L'ex Verona ha un conto aperto con l'Inter: non l’ha mai battuta in sei precedenti (un pari e 5 ko). Inzaghi, al contrario, è imbattuto contro Baroni (quattro successi e un pareggio). Per invertire la tendenza Baroni si affida alla Lazio da record: ha vinto otto delle ultime 10 gare di campionato (2 ko), con una media-gol di 2.1 (21 reti totali). Ha vinto ben tre delle ultime cinque gare casalinghe contro i nerazzurri in A, anche se ha perso l'ultima nel dicembre scorso.