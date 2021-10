Lazio - Inter, l'Olimpico si prepara: già venduti 27.000 tagliandi

L'Olimpico si prepara alla grande sfida di sabato pomeriggio quando alle 18:00 scenderanno in campo la Lazio di Maurizio Sarri e l'Inter dell'ex Simone Inzaghi. Un match ricco di significato e anche importantissimo per i biancocelesti reduci dal ko di Bologna prima della pausa per le Nazionali. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei sono 27.000 i tagliandi venduti fino a ieri e il numero è certamente destinato a salire considerando anche la forte affluenza dei tifosi nerazzurri presenti nella Capitale o che verranno a vedere il match. L'Olimpico, con il passaggio della capienza dal 50 al 75%, sarà in grado di ospitare fino a 50.000 persone.