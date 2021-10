Lazio - Inter, record stagionale di presenze dei tifosi biancocelesti: il dato

RASSEGNA STAMPA - Oggi alle 18 all’Olimpico andrà in scena Lazio – Inter, senza dubbio una delle gare più attese dai tifosi che anche stavolta non mancheranno nel dimostrare il loro supporto alla squadra. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sarà il primo match con la capienza aumentata al 75%. L’Olimpico può ospitare a queste condizioni circa 50 mila persone, oggi ce ne saranno 35 mila di cui 15 della tifoseria avversaria. Un buon dato tenendo conto anche quello del derby, 30 mila tifosi di cui 10 mila erano ospiti. È record stagionale di presenze per una partita casalinga dei biancocelesti. Inoltre, grazie all’iniziativa “Torna allo stadio in sicurezza con la tua squadra del cuore”, sarà possibile effettuare un tampone gratuito, per chi lo avesse specificato al momento dell’acquisto del tagliando, e ottenere il green pass necessario per poter entrare allo stadio.

