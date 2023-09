Lazio, Jugovic esalta Luis Alberto: "Un vero numero '10'"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il conto alla rovescia in vista della sfida tra Juventus e Lazio è iniziato. Dopo la pausa per le Nazionali le squadre di Allegri e Sarri si sfideranno all'Allianz Stadium nella gara in programma alle 20.45. Tra chi ha voluto dire la sua sul match e soprattutto su due giocatori che potrebbero fare la differenza, Rabiot da un lato e Luis Alberto dall'altro, c'è Vladimir Jugovic che sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha detto di rivedersi come una via di mezzo tra il francese e lo spagnolo. Secondo l'ex calciatore un giocatore come il Mago, ai suoi tempi, sarebbe stato considerato un trequartista, insomma un vero numero dieci.

Per Jugovic sono entrambi giocatori importanti per le rispettive squadre anche con Luis Alberto: "Una magia, un gol o un assist dei suoi e la Lazio si trova in vantaggio".