Lazio - Juventus, Sconcerti: "Ecco quale episodio ha cambiato la partita"

LAZIO - JUVE, SCONCERTI - Grande Lazio, che vola. Sette vittorie consecutive e la prima sconfitta stagionale inferta alla Juventus. Ci sarebbe tanto da dire per analizzare una gara così. Come riporta la rassegna a cura di Radiosei, Mario Sconcerti ha offerto la sua personale opinione della sfida: "Arrivati in pieno dicembre la Juve aveva il diritto di perdere la prima partita e c’è riuscita in pieno ottenendo due risultati: mettersi sulle spalle un secondo piccolo punto dall’Inter e riportando la Lazio dentro la corsa. Non è stata una partita netta come il risultato. La Juve ha giocato un bel primo tempo, la Lazio era timida perché soffocata dal gioco di prima dell’avversario. A far girare la sabbia è stata l’espulsione di Cuadrado a metà della ripresa. Un fallo da ultimo uomo, quindi molto evidente. Da allora la partita non c’è più stata, la Lazio l’ha presa in mano con qualità e ritmo, Milinkovic ha segnato un gol di rara bellezza, Immobile ha sbagliato un rigore e Caicedo ha segnato infine il terzo gol. Della Juve nel frattempo nessuna notizia, come fosse stata sorpresa da se stessa, dalla facilità con cui l’avversario l’aveva ripresa e vinta. È stato un calo netto, non solo fisico, di cui tante altre volte c’erano stati segni, ma che da qualche domenica si stava facendo quasi assillante”.