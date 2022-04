Lazio, l'agente di Zaccagni: "Che soddisfazione vederlo in Nazionale!"

TUTTOmercatoWEB.com

Una bella soddisfazione per Mattia Zaccagni e per tutta Bellaria Igea Marina, cittadina in cui il biancoceleste è cresciuto, quella di scendere in campo con la maglia della Nazionale. Nonostante il ko contro la Macedonia (Zaccagni era in tribuna, ndr), l'esordio in azzurro con il numero 20 ha scatenato la gioia dei suoi compaesani e anche del suo agente, Fausto Pari, ex Sampdoria e che conta due presenze nell’Under 21 e una convocazione nella Nazionale A.

Proprio il suo procuratore ha parlato sulle pagine de Il Resto del Carlino: "Sono estremamente contento, è una grande soddisfazione vedere Mattia in maglia azzurra. Mi auguro che sia la prima di una lunga serie di presenze. Di certo è il coronamento di un inseguimento partito molti anni fa, dopo il Bellaria, Verona, poi Cittadella, Venezia, ancora Verona, e Lazio. Una crescita costante quella che Mattia ha fatto negli ultimi sei anni, che credo non sia ancora terminata. Sono convinto che abbia ulteriori margini di miglioramento".