Lazio, l'amichevole contro lo Shakhtar Donetsk: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il ds dello Shakhtar Donetsk Darijo Srna a inizio settimana ha annunciato una serie di amichevoli internazionali a scopo benefico, tra cui una contro la Lazio. Il vice ds del club ucraino Carlo Nicolini ha confermato la cosa ai microfoni di Radio Uno: "De Zerbi e il suo staff saranno ad Istanbul, e ci saranno tre amichevoli con le squadre della città, poi con la Lazio, con il Siviglia e col Psg. E anche Guardiola, allenatore del Manchester City, è interessato, devono solo trovare lo spazio tra le molte partite che devono giocare. Da poche ore i nostri giocatori ucraini sono riusciti a uscire dal Paese. Il permesso che gli è stato dato dura dal 5 aprile al 25 maggio. Lo abbiamo ottenuto con grossissimi sforzi e i rischi sono altrettanto importanti nel caso i tempi non fossero rispettato". Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio per il momento non ha confermato la notizia: non manca minimamente la volontà, anzi il club biancoceleste è favorevole a dare il proprio contributo, ma per il momento non c'è stata nessuna calendarizzazione. Dal suo canto la Lazio è sempre in prima linea quando si tratta di beneficenza, quindi non ci saranno problemi a trovare una data.