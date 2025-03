Lazio, l'Udinese insegue il quarto clean sheet consecutivo. Con Guidolin...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'Udinese è una delle squadre rivelazione di questa stagione. Runjaić ha reso i friulani solidi e temibili, nonostante lo scetticismo iniziale. Soprattutto in questo momento sono tra le squadre più difficili da affrontare in Serie A, hanno vinto le ultime tre gare in campionato senza subire gol e ora contro la Lazio vogliono arrivare a quota quattro. Le tre vittorie consecutive non fanno troppo notizia, nel 2022 con Sottil in panchina i friulani arrivarono persino a un filotto di sei vittorie consecutive.

Per i clean sheet invece bisogna tornare un po' più indietro nel tempo. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, l'ultimo allenatore che ha realizzato quattro vittorie consecutive con la porta inviolata è stato Guidolin. Si parla del 2012, tanti anni fa quando l'Udinese arrivò terza in classifica ed era ben altra realtà. Senza fare paragoni, l'Udinese oggi sta facendo molto bene. Ha 15 punti in più rispetto alla scorsa stagione e si trova a soli due punti dal Milan.

