Lazio, la maglia away è pronta al debutto: ecco quando

RASSEGNA STAMPA - La maglia away è pronta a fare il suo debutto in vista dell'inizio della stagione della Lazio. In attesa della presentazione ufficiale, che si terrà il 7 agosto, la società ha dato diversi indizi e, il più importante, è certamente quello che riguarda il colore. La terza maglia sarà gialla, un richiamo al passato che ricorda la Lazio di Eriksson, quella vincitrice dell'ultima Coppa delle Coppe. Mizuno ha poi puntato sui dettagli con i bordini, il colletto e i numeri che saranno blu Navy.

Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero la maglia potrebbe fare il suo esordio già nell'amichevole contro il Southampton, ma molto dipenderà dalla divisa degli avversari, oppure l'occasione giusta potrebbe essere quella della trasferta di Udine in programma alla seconda giornata di campionato.