Lazio, la spinta europea passa dai piedi di Isaksen: il danese sa come si fa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen è diventato l’uomo delle partite decisive. In una Lazio a corto di gol su azione, è stato, insieme a Zaccagni, l’unico attaccante a segnare negli ultimi due mesi dopo il gol di Dia al Napoli. Da lì in poi, ha lasciato il segno più volte: ha conquistato il rigore contro il Milan, deciso la sfida di Plzen, segnato a Bergamo e messo in difficoltà la Roma nel derby, dove è stato tra i migliori in campo per dribbling e duelli vinti.

La sua crescita è evidente. Da timido e fragile, è diventato esplosivo grazie al lavoro di Baroni, che gli ha dato fiducia e libertà di accentrarsi. I suoi gol spesso arrivano da lontano, come quelli contro Napoli e Atalanta, ma anche in fase difensiva non si tira indietro, come dimostrato nel derby.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, Europa League, Isaksen ha già segnato 7 gol e servito 4 assist tra Lazio e Midtjylland, facendo meglio di tutti a parte l'intramontabile Pedro. Giovedì servirà la sua versione migliore, quella vista a Napoli, Milano, Plzen e Bergamo, anche perché a Genova non ci sarà per squalifica. Quella che, ironia della sorte, fece male proprio alla Lazio quando militava nel Midtjylland. Per farsi perdonare del tutto, ha un’occasione chiave: trascinare i biancocelesti in semifinale. Magari, verso Bilbao.