Lazio, la tua forza viene dalla panchina: nessuno come Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Arriva la gara contro l'Ajax e Baroni si appresta a sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione che scenderà in campo ad Amsterdam. Come al solito ci saranno parecchi cambi rispetto ai titolari contro il Napoli, ma ciò ormai non spaventa più nessuno perché il tecnico è riuscito a portare tutti sullo stesso livello. Lo dimostrano i cambi a gara in corso e, soprattutto, come rendono una volta entrati in campo.

Come spiega Il Messaggero, Baroni utilizza tutti gli slot senza farsi troppi problemi: 73 su 75 in Serie A, che diventano 98 su 100 se si includono anche le gare di Europa League. Non solo, se si osservano i numeri di coloro che partono dalla panchina, è evidente che la Lazio sia la regina dei cambi in Italia. I subentrati hanno portato 9 gol e 6 assist, cioè ben 15 partecipazioni alle reti segnate. Basti pensare che l'Atalanta capolista è ferma a 13. Statistiche che aumentano se si includono le gare europee: 11 gol e 8 assist, per un totale di 19 partecipazioni. Uno score mai registrato dalla Lazio dall'inserimento delle 5 sostituzioni.

Se si vogliono fare paragoni interni nelle prime 20 gare, Baroni è il primo della classe anche rispetto agli ex allenatori: Inzaghi (20/21) si è fermato a 5 gol e 0 assist, Sarri (21/22) 2 gol e 4 assist, nel 22/23 (l'annata del secondo posto) ci si è fermati a 8 gol e 3 assist e nella stagione scorsa 6 reti e un assist.