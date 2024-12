Lazio, le assenze pesano: Rovella e Guendouzi chiamati agli straordinari

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La gestione Baroni ha consacrato Rovella e Guendouzi come due assoluti punti fermi del centrocampo laziale. I due stanno crescendo di partita in partita e le loro gesta con la maglia biancoceleste gli hanno permesso anche di farsi strada con le rispettive nazionali. Ora per loro si prospetta un vero e proprio tour de force, in cui ci saranno pochissimi momenti per gestire le energie. Infatti oltre all'assena di Dia, che Baroni spera di recuperare per il Napoli, pesa anche l'infortunio di Vecino; gli accertamenti svolti a Villa Mafalda dall'uruguaiano hanno certificato una lesione superficiale al flessore. Dunque, come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Rovella e Guendouzi avranno ancora meno tempo per rifiatare e dovranno sobbarcarsi l'intero peso del centrocampo biancoceleste.