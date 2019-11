Lazio - Lecce: i biancocelesti cercano lo scacco matto anche in Tribuna Tevere

Alle 15:00 Inzaghi posizionerà i suoi ragazzi sulla scacchiera. Dall'alfiere Strakosha a Re Immobile, tutte le pedine daranno il loro contributo per cercare di spodestare le difese giallorosse e fare scacco matto - almeno per tutta la durata della sosta - alla corsa Champions. Ma, mentre Lazio - Lecce andrà in scena sul prato verde dell'Olimpico, tante altre partite di scacchi si giocheranno in Tribuna Tevere. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, infatti, prima e durante la partita (fino alle 17:30) venti tra istruttori e appassionati di scacchi, saranno a disposizione dei tifosi biancocelesti. Ci saranno esibizioni, partite, spiegazioni e insegnamenti sul gioco, oltre che informazioni sull'attività della Lazio Scacchi, una delle innumerevoli sezioni della Polisportiva. L'evento non servirà solo a promuovere questa sezione al grande pubblico, ma rientrerà anche in un progetto organizzato dall'Unione Europea: My Olympic Experience. Tutto è nato grazie al patrocinio di Erasmus+ e alla collaborazione tra Lazio Scacchi, Levski Sofia e Olympiacos Atene.

LAZIO, LOTITO HA STRIGLIATO LA SQUADRA DOPO IL CELTIC

LAZIO, IMMOBILE (S)PUNTA TUTTI I RECORD

TORNA ALLA HOMEPAGE