Lazio, Lotito e Inzaghi tergiversano sul contratto: rinnovo in bilico?

Più e più volte la faccenda si sarebbe potuta concludere, sia con un sì e la firma sul contratto da parte di Inzaghi, sia con un no e una nuova proposta da parte di Lotito. Invece niente, si preferisce aspettare. Da mesi ormai si parla del rinnovo dell'allenatore della Lazio, in scadenza a giugno 2021, ma ancora la questione non è stata risolta. La proposta è ancora la stessa: triennale da €7.5mln netti più bonus legati al piazzamento finale in classifica che potrebbe far lievitare il totale fino a €11mln, ingaggio tra i €2.5mln e i €4mln. Questa settimana, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i due si sarebbero potuti incontrare, data la presenza del patron laziale al Training Center di Formello, per discutere eventualmente di una nuova proposta, ma hanno preferito evitarsi. Qualcuno potrebbe aver cambiato idea, ma in tal caso perché non dirselo per poter, eventualmente, riparare la cosa? Sembra ormai diventata una partita di scacchi tra il presidente e il mister, dove l'attesa è fondamentale per poter sferrare il colpo decisivo.