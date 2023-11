Lazio, Lotito: "Expo sulle maglie? Noi pronti, ma..."

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non ha ancora esposto il logo di Expo2030. Nonostante le dichiarazioni e l'apertura di Lotito, il llogo non è comparso sulle maglie biancocelesti. Sulle pagine de La Repubblica, Claudio Lotito fa il punto della situazione: «Nessuno mi ha inviato il logo di Roma Expo 2030. Li ho chiamati quattro volte, nessuno mi ha risposto. Mica posso mettere un marchio senza l’autorizzazione». Il molti aspettavano il derby vedere le aquile con Roma Expo 2030 sul petto, mentre i giallorossi con la loro Riyad Season. Così non è stato e, sempre secondo il patron, questo sarebbe accaduto per evitare di alimentare la polemica con la Roma. Da parte dell'organizzazione c'è stato il silenzio anche se il comitato promotore ha detto di aver puntato ai massimi livelli del calcio italiano e infatti accosterà il proprio nome alla Nazionale, impegnata all'Olimpico contro la Macedonia del Nord. Ma il silenzio prolungato con la Lazio rimane.