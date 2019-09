Lazio, Lotito minaccia: svolta con Parma e Inter o sarà ritiro

Dalle parti di Formello è già scattato un piccolo campanello d'allarme: le sconfitte consecutive con SPAL e Cluj hanno messo più di qualche dubbio nella testa degli addetti ai lavori, dai giocatori all'allenatore, passando per la società. Contro il Parma tutti si attendono la svolta: 3 punti per ripartire e prendere una bella boccata d'ossigeno che faccia da salvavita all'intero ambiente Lazio. Se così non dovesse essere prende corpo l'ipotesi ritiro. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, il presidente Lotito si aspetta dalla propria squadra un cambio di rotta immediato: non solo con il Parma, la prestazione dovrà essere confermata anche nel turno infrasettimanale contro l'Inter di mercoledì prossimo, altrimenti scatterà il ritiro a Formello. Non un ritiro punitivo, sia chiaro, bensì un ritiro per fare gruppo e lasciarsi alle spalle le incertezze di questo avvio di stagione. Fare bene con Parma e Inter per ripartire alla grande e scacciare i fantasmi del ritiro: questo l'obiettivo prefissato da mister Inzaghi e i suoi ragazzi. Insieme si può, insieme si deve.

