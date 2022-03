Lazio, Lotito paga gli stipendi in anticipo ma l'Europa League...

RASSEGNA STAMPA – Il percorso in Europa League per la Lazio si è concluso all’Olimpico nella sfida contro il Porto. C’è rammarico per i biancocelesti che avrebbero voluto e potuto dire ancora la loro nella competizione. L’eliminazione ha senza dubbio inciso sul morale della squadra ma anche sulle casse della società. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il presidente Lotito avrebbe pagato in anticipo gli stipendi di febbraio pensando che fosse un ulteriore stimolo per i giocatori in previsione anche della gara di ritorno contro i lusitani. Le cose però non sono andate come tutti speravano e la possibilità di ottenere ulteriori ricavi è stata perduta. Fermandosi agli spareggi il club dovrebbe aver incassato solo 12 milioni, ai quali dovrebbero aggiungersi prossimamente altri 7-8 derivanti dai diritti tv e sponsor. A giugno 2021 il bilancio registrava un passivo di 25 milioni, i costi sono aumentati e la stagione disputata a porte chiuse ha inciso notevolmente. Ottenere ulteriori ricavi dalla competizione europea avrebbe potuto aiutare la società anche per quanto riguarda la situazione dei rinnovi, attualmente in stallo anche per il fattore economico. A marzo uscirà la semestrale con i conti aggiornati a dicembre 2021 e dovrebbe emergere una leggera ripresa; la relazione terrà conto delle cessioni estive e gli effetti del monte stipendi. Dovrebbe notarsi in positivo l’impatto dello sponsor Binance. A conti fatti si potrebbe delineare la strada per il futuro relativamente al mercato.

