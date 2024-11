Lazio, Luis Alberto torna in Italia? Ecco la sua risposta. E sul ritiro...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ti entra nel cuore. Qualunque calciatore sia passato per Roma, sponda biancoceleste, è della stessa idea e non poteva essere da meno Luis Alberto, che nella Capitale ha passato otto anni indimenticabili. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha svelato quello che sarà il suo futuro e se mai tornerà in Italia: "No, non tornerò. Non c'è altro club al di fuori della Lazio in cui giocherei". In futuro, magari, potrà tornarci da allenatore, come ha spiegato. Ma la sua carriera da calciatore finirà in Qatar all'Al-Duhail.