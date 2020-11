Lazio, Lulic è finalmente tornato: ecco quando sarà a disposizione di Inzaghi

Ora il suo ritorno è davvero vicino. E pensare che solo qualche mese fa si ipotizzava di un suo prematuro addio al calcio. Non sarebbe stato l'epilogo giusto per Senad Lulic nè per la Lazio che gli ha ritagliato un posto nell'album dei ricordi, quelli veramente importanti. Ieri il capitano biancoceleste ha preso parte alla partitella d'allenamento a Formello, mettendo a segno anche una rete. Il suo rientro è davvero vicino. Non bisogna correre rischi però, dopo un infortunio così lungo meglio non rischiare. Lulic potrebbe rivedersi in campo per la sfida interna con l'Udinese (29 novembre). O al massimo per le prime di dicembre. A quel punto il suo nome dovrebbe essere inserito nella lista del campionato (con molta probabilità al posto di Djavan Anderson). Dopo due operazioni alla caviglia e 9 mesi ai box, Lulic è finalmente pronto a riprendersi la sua Lazio.