Lazio, Mandas su Baroni: "A inizio anno non ci ho parlato, ma ho capito..."

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Una stagione vissuta in crescendo quella di Christos Mandas con la maglia della Lazio. Il portiere greco è partito dietro a Provedel nelle gerarchie, salvo poi superarlo negli ultimi mesi. Da Baroni, però, non erano arrivati segnali sulle sue titolarità: "Non mi ha detto niente, ho capito che serviva il mio aiuto e ho cercato di farmi trovare pronto", ha spiegato ai microfoni de Il Tempo.

Contro l'Atalanta è stato schierato dal primo minuto, con la sorpresa di tutti: "Cinque minuti prima della riunione tecnica mi ha chiamato per dirmi che avrei giocato", ha detto. I dettami del mister biancoceleste sono stati semplici e chiari: replicare in partita ciò che il greco è solito fare in allenamento.

