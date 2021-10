Lazio - Marsiglia, ecco quanti biglietti sono stati venduti

Giovedì 21 la Lazio sfiderà l'Olympique Marsiglia nella gara valida per i gironi di Europa League. Dopo il successo arrivato contro la Lokomotiv Mosca, Sarri e i suoi vogliono ripetersi trionfando ancora. Stando al dato relativo ai tagliandi venduti per il match all'Olimpico, come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, sono 3200. Il numero ovviamente è calcolato tenendo conto soprattutto dell'assenza dei tifosi francesi. All'epoca infatti, era vietata la trasferta per i sostenitori dei "ferrovieri", discorso che varrà anche per i francesi nella gara contro la Lazio. Dunque il copione recita chiusura settore ospiti e divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Francia.

TRASFERTA LAZIO - Quasi sicuramente, per il principio della reciprocità, nemmeno i biancocelesti potranno andare a Marsiglia in occasione del match del prossimo 4 novembre in casa di Jorge Sampaoli. Tra l'altro un altro elemento che è andato a incidere su questo provvedimento è anche la questione legata all'ordine pubblico. A Marsiglia il clima è storicamente molto acceso e in questa stagione sono già tanti gli episodi di incidenti come nelle trasferte con Nizza, partita sospesa per invasione campo dei tifosi di casa. Infine l'ultima quella contro il Galatasaray dove sono stati 5 gli arrestati, di cui 3 turchi e 2 francesi.