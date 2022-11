Lazio, Maximiano e Marcos Antonio: a gennaio obiettivo rilancio

Sarà un 2024 importante per la Lazio e ancor di più per alcuni giocatori biancocelesti che in questa prima pare di stagione hanno fatto fatica: Maximiano e Marcos Antonio su tutti. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica per il portiere l'occasione per tornare in campo sarà il 19 gennaio proprio contro il Bologna, con cui ha esordito nell'unica gara di campionato, in Coppa Italia. Lo spagnolo ha lavorato duramente in questi mesi e nonostante l'inizio non proprio positivo avrà le sue chance per riscattarsi considerando anche l'impegno della Lazio in Conference League.

Discorso simile anche per l'ex Shakhtar Donetsk. L'inserimento nel gioco di Sarri non è stato facile ma gli attestati di stima dell'allenatore e le prestazioni offerte quando è stato chiamato in causa fanno ben sperare per il futuro.