Lazio, Milinkovic padrone del gioco aereo: 12 gol di testa, nessun centrocampista come lui

Settima stagione di Milinkovic-Savic con la maglia della Lazio, settima stagione in cui il Sergente va a segno. Dal 2015/2016, anno del suo sbarco a Roma, il serbo ha sempre timbrato il cartellino in Serie A diventando uno dei centrocampisti più prolifici del campionato italiano realizzando in tutto 38 gol. Meglio di lui da quando è nella Capitale hanno fatto solo Gomez, Ilicic e Perisic, tutti calciatori più offensivi. C'è una specialità però in cui Milinkovic primeggia, ovvero le marcature di testa. Sono infatti 12 le reti messe a segno con questo fondamentale, l'ultima a Empoli nella prima gara di questa stagione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nessu centrocampista ha fatto meglio di lui dall'anno del suo arrivo alla Lazio. Il sergente è il vero padrone del gioco aereo e con Sarri punta a battere il suo record personale di 12 gol realizzati nella stagione 2017/2018.