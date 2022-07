Lazio, nel pomeriggio appuntamento col Genoa: si ferma un big

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – È un nuovo giorno per la Lazio che si prepara ad affrontare il primo allenamento a Grassau, in vista dell’amichevole di oggi pomeriggio. Ad attendere i ragazzi di Sarri c’è il Genoa, sarà l’ennesimo test dopo quelli effettuati ad Auronzo che consentirà al tecnico di avere un quadro più chiaro sul livello e le condizioni della squadra. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sarà diffcile quasi impossibile vedere in campo, nella sfida in programma alle 18, Pedro. Lo spagnolo è partito insieme alla squadra, sono 26 i convocati Acerbi e Akpa Akpro unici assenti, ma con molta probabilità non sarà schierato in campo per via di un fastidio al polpaccio che lo affligge da tempo. Era stato risparmiato anche lunedì a Formello, dovrà recuperare in vista poi del campionato. Nessun problema invece per Cancellieri e Casale, i problemi accusati ad Auronzo sono ormai un lontano ricordo.

