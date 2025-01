Lazio, Nuno Tavares ha rallentato la sua corsa: ora il derby per riaccelerare

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La fascia sinistra della Lazio sarà osservata speciale durante il derby. Zona di competenza di Nuno Tavares, cavallo purosangue che sfreccia su e giù e non si ferma mai. Nell'ultimo periodo ha però rallentato la sua corsa, evidenziando anche qualche lacuna difensiva. Gli avversari iniziano a studiarlo, conoscerlo e contenerlo. Come riporta il Corriere dello Sport, senz'altro Ranieri starà studiando un piano su quella fascia per lui, come ad esempio Saelemaekers, che non sarà super fisicato, ma è un giocatore astuto e che sa come rubare palla. Il derby non ammette errori e Tavares, durante le sue falcate, deve cercare di ridurli al minimo. Anche perché dal suo lato c'è anche il pericolo Dybala.