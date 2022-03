Lazio, obiettivo Europa: Lotito chiede a Sarri uno storico tris

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – La stagione dei biancocelesti è stata caratterizzata da alti e bassi che seppur costruttivi sono costati alla squadra di Sarri punti preziosi per la scalata all’Europa. L’obiettivo era la Champions ma per come sono andate le cose finora, il quarto posto sembra essersi allontanato ma non tutto è perduto. C’è ancora una possibilità per la Lazio, non in Champions ma in Europa League. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nel caso in cui Sarri e i suoi dovessero centrare l’obiettivo sarebbe la sesta stagione di fila in cui i biancocelesti si guadagnano un posto in una competizione europea. Ma non è tutto perché Lotito ha chiesto uno sforzo in più alla sua squadra, da quando è presidente la Lazio non ha mai chiuso il campionato, per tre anni consecutivi, tra le prime sei. Sarà un’impresa ardua ma non impossibile, tutto è nelle loro mani e a partire da quella di oggi ogni gara sarà fondamentale per l’obiettivo.

