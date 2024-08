Lazio, occhi sul Venezia: Rovella torna in gruppo, Tavares e Gila...

RASSEGNA STAMPA - Una buona notizia per Baroni. Come riportato da Il Messaggero, Nicolò Rovella ieri (ripresa a Formello ore 18) è tornato ad allenarsi in gruppo. Il regista era fermo da qualche giorno per un problema alla caviglia. Dopo aver saltato le ultime amichevoli contro Southampton e Cadice, il numero 6 biancoceleste adesso si candida per una maglia da titolare sabato contro il Venezia.

Ancora gestione, invece, per Nuno Tavares. Il portoghese, come fatto anche in Inghilterra, sta continuando ad alternare il lavoro differenziato a quello in gruppo. Spera di rientrare presto a pieno ritmo, come ha spiegato lui stesso in conferenza stampa. Non sarebbe al 100% nemmeno Mario Gila, secondo quanto scritto dal quotidiano. Lo spagnolo era rientrato di recente da una frattura all'alluce del piede sinistro.