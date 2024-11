Lazio, occhio ai numeri: il trend nei primi tempi lascia senza parole

RASSEGNA STAMPA - Tra le grandi abilità mostrate dalla Lazio in questa prima parte di stagione, c'è sicuramente quella di saper dominare le partite sin dal fischio d'inizio dell'arbitro. I biancocelesti, che ieri hanno rifilato una manita al Como, amano partire a tutto gas e questa tendenza si riflette nella disparità tra i gol segnati nei primi tempi e quelli realizzati nelle riprese. In questo senso la gara di ieri rappresenta un'eccezione, ma, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, delle 21 reti segnate dalla Lazio tra Serie A ed Europa League, ben 16 sono state messe a referto entro il 45'. Da vedere se questo trend verrà invertito o se si continuerà su questa lunghezza d'onda anche nelle prossime partite.