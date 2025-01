Lazio, occhio all'indice di liquidità: la situazione per le cessioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non solo entrate, la Lazio guarda soprattutto le uscite per far cassa e migliorare la situazione in orbita indice di liquidità bloccato. Infatti, senza le garanzie di Lotito (aumenti di capitale o simili voci) servono cessioni per chiudere acquisti. Come riporta il Corriere dello Sport, la musica è sempre la stessa: si possono prendere giocatori con la stessa formula con cui vengono ceduti quella della rosa attuale, nel calcolo vanno compresi i costi dell’ingaggio, che dovranno o coincidere, oppure, rientrare nel budget.

Ad oggi sono usciti solo Akpa Akpro (in prestito secco fino a fine stagione al Monza) e Diego Gonzalez (all’Atlas in prestito con opzione di riscatto), entrambi senza incasso, con un risparmio di un milione di ingaggi sul bilancio. Basic ha richieste da Getafe e Valladolid, il suo manager ne parlerà con Fabiani. Il Lecce insiste per Hysaj, ma l’ingaggio continua a rimanere un ostacolo per qualsiasi pretendente.