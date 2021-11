Lazio, oggi è il grande giorno: esami decisivi per Immobile

RASSEGNA STAMPA - La Lazio trema, sabato c'è la Juventus con Ciro Immobile che non potrà rispondere presente. Fermo per una sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo del polpaccio sinistro. La risonanza magnetica, alla quale si è sottoposto martedì il capitano della Lazio su indicazione del dottor Ferretti - responsabile dello staff azzurro - aveva evidenziato un edema vasto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è arrivato il giorno del giudizio clinico. Infatti, come da protocollo, oggi Ciro Immobile si sottoporrà a nuovi controlli per avere una diagnosi definitiva e per stimare i tempi di recupero. Nel frattempo il bomber biancoceleste non si dà pace, lavora in piscina e in palestra. Immobile spera in un esito positivo, nel tentativo di poter tornare a riabbracciare la propria squadra e portarla per mano verso nuovi traguardi.