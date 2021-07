Lazio, oggi il raduno e le visite mediche: Sarri atteso a Formello

Comincia ufficialmente oggi, con i tre giorni di visite mediche, la nuova stagione della Lazio targata Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è atteso in mattinata a Formello, e forse, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, pranzerà con Lotito. Da oggi a venerdì 21 giocatori dei 40 sotto contratto si presenteranno presso la Clinica Paideia per gli esami di rito e poi si raduneranno in attesa della partenza alla volta di Auronzo di Cadore, prevista per il 10 luglio. In ritiro non ci saranno sicuramente Immobile e Acerbi, impegnati con la Nazionale agli Europei, oltre a Correa, che con la sua Argentina ha conquistato la finale di Copa America. Tutti e tre si aggregheranno alla squadra per il secondo ritiro, previsto a partire dal 2 fino al 7 di agosto a Marienfeld, in Germania.

CHI PARTE - I portieri saranno Strakosha, Reina e Alia, i difensori centrali Radu, Luiz Felipe e Vavro. La batteria degli esterni, aspettando Hysaj, prevede Patric, Marusic, Lazzari, Fares e Kamenovic, unico volto nuovo per il momento. A centrocampo ci saranno Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Cataldi, Escalante e Akpa Akpro. Le ali al momento sono contate, con Raul Moro e Adekanye unici interpeti, in attesa dell'arrivo di Felipe Anderson. Muriqi e Caicedo i centravanti a disposizione. In bilico la presenza di Andrè Anderson e Jony, al momento sul mercato. Con loro la lista salirebbe a 23.