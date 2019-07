Lazio, oggi la prima amichevole di livello: ad Auronzo arriva la Triestina

Trenta gol, cifra tonda. Ma anche poco affidabile. Le prime due – canoniche – amichevoli contro l'Auronzo e la Top 11 del Cadore sono servite più per sciogliere un po' le gambe, sgrassare gli ingranaggi e i meccanismi tattici e prendere di nuovo confidenza con il terreno di gioco. Per avere risposte concrete, servono avversari concreti. Oggi ad Auronzo si alza il livello, un salto di un paio di categorie porterà la Lazio davanti alla Triestina (ore 17, diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it). Dopo il secondo posto in regular season, la squadra friulana ha perso la possibilità di accedere alla prossima Serie B solo in finale play-off contro il Pisa. Insomma, i biancorossi sono un club di alto livello della Serie C, un avversario che potrà fornire a Inzaghi le prime linee guida sull'attuale condizione dei suoi ragazzi. Il modulo sarà il classico 3-5-2: con Leiva out, c'è dubbio in regia tra Cataldi e Badelj, mentre saranno Parolo e Luis Alberto a completare il centrocampo. Lazzari e Jony dovrebbero agire sulle fasce, in difesa, invece, il trio Vavro-Acerbi-Patric. Correa e Immobile sono gli indiziati per una maglia da titolare in attacco.

