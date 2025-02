Lazio, ora puoi farti trascinare da Castellanos: l'argentino cerca il tris

RASSEGNA STAMPA - Castellanos sembra stia trovando ciò che fino ad ora gli era mancato: il gol. Due gol di fila in campionato contro Cagliari e Monza, adesso punta al tris contro il Napoli per trascinare la sua Lazio. Come riferisce il Corriere dello Sport, non ha mai realizzato tre marcature consecutive in campionato, ma l'argentino vuole tornare a segnare contro le big. Infatti non lo fa dal Milan ad agosto, anche perché tutti chiedono più gol al giocatore che tira di più nello specchio in Serie A (34 volte). I numeri sono promettenti, certificano un miglioramento, Castellanos sta lavorando per trovare il giusto equilibrio tra attaccante che segna e attaccante che gioca per la squadra. Nelle ultime due partite non ha solo segnato, ha anche servito due assist, contro il Napoli l'argentino non vorrà di certo fermarsi.