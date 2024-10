Lazio, Pedro come Klose: gol e campioni da clonare

RASSEGNA STAMPA - "Se i giovani sono svegli guardano anche come si allaccia gli scarpini", parola di Marco Baroni che con questa frase ha forse racchiuso quanto un giocatore come Pedro sia importante all'interno della squadra. Quella che si è appena conclusa è stata una settimana strepitosa per lo spagnolo: autore di due reti, una più bella dell'altra, prima in Europa League contro il Nizza e poi in campionato contro l'Empoli.

A 37 anni Pedro fa ancora la differenza così come la fece Klose, altro campionissimo passato dalle parti di Formello. Giocatori, come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport, che in carriera hanno vinto tutto e che arrivano alla Lazio per dare quel qualcosa in più in termini di esperienza e di carisma. Prima di essere sorpassato da Milinkovic Klose era diventato il miglior marcatore straniero della Lazio in Serie A e a oggi Pedro è già a 22 reti complessive, compresi 7 centri europei.

Non solo, con la rete siglata contro il Nizza è diventato il secondo più "anziano" (dietro Dries Mertens) ad aver segnato almeno una volta nelle competizioni europee di questa stagione, e anche il quinto spagnolo ad andare a bersaglio in più stagioni (12) nei tornei Uefa dietro Raul (16), Santillana (14), Paco Gento (13) e Sergio Ramos (13). La rete contro l'Empoli invece lo ha portato a essere il quarto marcatore più "vecchio" nei top 5 campionati europei, dietro a Jesus Navas (Siviglia), Cristhian Stuani (Girona) e Jamie Vardy (Leicester).