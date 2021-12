Lazio, Pedro da impazzire: ha già segnato quanto Caicedo e Correa

RASSEGNA STAMPA - Da dieci anni e undici stagioni non giocava così tanto. Pedro ha giocato tutte le 19 gare del girone d'andata ed è l'arma in più di Sarri. Insieme a Ciro Immobile , che è a quota 13, compone la migliore coppia-gol della serie A; Pedro ne ha firmati 7. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, l'iberico ha già segnato quanto Caicedo e Correa, la coppia di punte che ha lasciato Formello in estate e che si pensava fosse difficile eguagliare. I due, infatti, nella passata stagione hanno segnato sette reti nel girone d'andata (6 il panterone e uno l'argentino). Lo spagnolo punta la doppia cifra, un'impresa che non gli riesce dai tempi del Barcellona (nel 2013-14 il suo record con 15 reti) e che al Chelsea ha soltanto sfiorato (9 gol nel 2016-17). Ed è anche un portafortuna, perché quando segna la Lazio non perde: dal 3-2 nel derby ai recenti 3-1 contro Genoa e Venezia sono arrivate 5 vittorie e 2 pareggi.