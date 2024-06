Lazio, Pedro e un rinnovo che 'stona': la strategia della società

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Un rinnovo che stona col programma per ringiovanire la Lazio. A Pedro il contratto è stato prolungato automaticamente alla venticinquesima presenza nella stagione appena conclusa. C'era - da parte della società - l'intenzione di attendere quelle che potevano essere le effettive decisioni dello spagnolo al termine del campionato visto che, in precedenza, aveva manifestato l'idea di cercare una squadra in patria. Parallelamente, erano cresciute delle perplessità sulla sua condizione atletica legate all'età. Nel finale di stagione, invece, s'è rilanciato, tanto che Tudor l'ha preferito a Isaksen nelle scelte delle varie sostituzioni. Ora il ribaltone in panchina incide anche sui piani tecnici ma, soprattutto, sull'obiettivo della dirigenza di ringiovanire l'organico.

Come anticipato dalla nostra redazione, Pedro sarebbe pronto a rimanere a Roma per un'altra stagione. Non ci sono altre squadre sulle sue tracce e - riporta La Gazzetta dello Sport - non ha ripreso quota la vecchia idea di tornare a casa per giocare nel Tenerife. La Lazio, dall'altra parte, attende, pur conservando il massimo rispetto nei confronti dello spagnolo, che potrà non apparire in sintonia con i piani biancocelesti ma, con i suoi 25 titoli in bacheca, può continuare ad essere un esempio e un riferimento per la squadra. Se dal mercato arrivasse una richiesta gradita a Pedro, tuttavia, la Lazio non farebbe problemi per la risoluzione.

