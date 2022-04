Lazio Primavera, Calori punta il Benevento: una gara che sa di rivalsa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA – Si complica un po’ la strada verso la promozione diretta per i ragazzi di Calori che hanno perso per strada punti preziosi, interrompendo quella striscia positiva che li aveva fatti restare in vetta per diverso tempo. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, oggi dovranno affrontare alle 14 il Benevento in trasferta. Una gara che sa di rivalsa visto come si è conclusa all’andata, 0 a 1 per i giallorossi. Sarà una sfida importante per i biancocelesti considerando che mancano tre giornate alla fine e che attualmente sono secondi in classifica, a tre punti di vantaggio sul Frosinone, con scontro diretto a favore, e a -5 dal Cesena in vetta.

