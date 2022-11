Lazio Primavera, i baby di Sanderra tornano al Fersini: dopo il Pisa serve continuità

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi, la Lazio Primavera ospita il Crotone. I baby biancocelesti dopo la vittoria contro il Pisa devono dare continuità. I ragazzi di Sanderra sono decimi in classifica a quota 10, - 7 dalla vetta (Viterbese a quota 17) e -3 dall'Ascoli, che ora occupa l'ultimo posto utile per i playoff. Come riporta la rassegna di Radiosei, la sfida contro il Crotone si preannuncia complicata. La squadra calabrese viene da tre vittorie consecutive ottenute contro Ternana, Pescara e Benevento. Due delle quali contro squadre di livello. La partita di oggi al Fersini dovrà dare un stimolo in più dopo aver disputato le gare interne a Campagnano: prima per la semina dei campi a Formello poi come punizione a seguito delle prestazioni deludenti. Formazione: out per infortunio Akwasingi e Milani, non convocati per scelta tecnica Castigliani, Marinacci e Adjaoudi.

