Lazio, Provedel a caccia di un ultimo record di una stagione da Champions

RASSEGNA STAMPA - La stagione di Provedel è andata oltre ogni più rosea previsione. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei il portiere biancoceleste ha contribuito con le sue parate alla qualificazione in Champions League della della Lazio. È stato inserito tra i candidati della Serie A nella categoria miglior portiere della competizione, in una sfida a tre con Di Gregorio del Monza e Skorupski del Bologna. La sua candidatura è frutto delle analisi di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non solo i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Il tutto ha come obiettivo quello di fornire una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo sono state considerate tutte le partite del campionato giocate finora. Provedel le ha disputate tutte, diventando di diritto uno dei protagonisti principali della cavalcata dell'aquila verso la conquista di un posto nella prossima Champions League. Nonostante ciò il Ct Mancini non lo ha preso in considerazione per gli impegni di Nations League.

OBIETTIVO - E pensare che tutto è iniziato con quell'errore di Maximiano in Lazio-Bologna. Un episodio che gli ha spalancato le porte e gli ha permesso di collezionare ben 20 clean sheet nel corso della stagione. Ad Empoli dove ha militato dal 2017 al 2019 vuole aggiungerne un altro. In Serie A sono riusciti nell'impresa di mantenere inviolata la porta in 21 partite solamente Cudicini (Milan 1968/69), Rossi (Milan 1993/94), Buffon (Juve 2006/07), Buffon (Juve 2011/12), De Sanctis (Roma 2013/14) e nuovamente Buffon (Juve 2015/16).

FUTURO - Il prossimo anno quindi calcherà per la prima volta in carriera il palcoscenico della Champions League. Un traguardo che ad inizio stagione sembrava utopistico, ma non per lui a quanto pare, tant'è che dopo il match con la Cremonese aveva scritto sui social : "Forse con qualche brivido di troppo, ma dal primo giorno noi ci abbiamo sempre creduto!".